Алексей Гореславский присмотрит за рунетом

Гореславский работает в компании Rambler & Co Евгений Разумный / Ведомости

Топ-менеджер Rambler & Co Алексей Гореславский может перейти на работу в администрацию президента – его кандидатуру рассматривают на должность замначальника управления общественных проектов (УОП), возглавляемого Сергеем Новиковым, рассказал «Ведомостям» собеседник в администрации президента. Он уточнил, что Гореславскому предложили курировать российский интернет. Собеседник «Ведомостей» в холдинге Rambler & Co знает, что Гореславский может перейти на работу в администрацию, но говорит, что официального назначения пока не было. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации сообщил, что Гореславский – один из претендентов на должность замначальника УОПа. Сам Гореславский не ответил на звонки «Ведомостей».

Гореславский работает в компании Rambler & Co бизнесмена Александра Мамута с 2013 г. До 2014 г. он был заместителем гендиректора компании по внешним коммуникациям, а в марте 2014 г. сменил на посту главного редактора «Лента.ру» – руководившую этим изданием 10 лет и уволенную руководством Галину Тимченко. В феврале 2016 г. Гореславский был назначен исполнительным директором Rambler & Co по медиа: в этой должности он отвечал за управление бизнесом медиапроектов «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат.com», «Рамблер.Новости», «Секрет фирмы», «Живой журнал» (ЖЖ), WMJ.ru, Passion.ru, информагентства Rambler News Service. До прихода в интернет-компанию Гореславский возглавлял интернет-издание «Взгляд» и курировал работу интернет-проектов агентства «Интерфакс».

Гореславский пока только проходит проверку, говорит источник «Коммерсанта». В случае если он ее пройдет, медиаменеджер станет вторым заместителем Новикова и займет ставку Владимира Попова, который занимал эту должность при прошлом начальнике УОПа Павле Зеньковиче. Кандидаты на должности в администрации президента могут рассматриваться по полгода, проверка документов и трудоустройство обычно занимают много времени, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента.

Профессионалы такого рода будут необходимы в грядущей президентской кампании, потому что вся она будет строиться на медийном поле, говорит политолог Андрей Колядин. Люди все чаще обращаются за поиском информации и новостей в интернет и Гореславский – специалист по производству хороших новостей, подчеркивает эксперт: «Интернет-ресурсы Rambler & Co ценны для избирательной кампании – это настоящая фабрика новостей». Гореславский – профессионал широкого профиля, он сможет принести пользу и после кампании, добавляет Колядин.