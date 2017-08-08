Хакеры взломали правительственные сайты Венесуэлы

Группа хакеров, называющая себя The Binary Guardians, взяла на себя ответственность за взлом правительственных сайтов Венесуэлы, сообщает BBC. Она опубликовала сообщения о взломе сайтов кабинета министров, Национального избирательного совета и военно-морского флота страны.

Так, на сайте правительства была размещена надпись «Операция Давид» (Operation David), которую местные СМИ называли кодовым призывом к захвату повстанцами военной базы в Валенсии. Рядом с этой надписью содержалось уточнение: «Дни этой диктатуры сочтены».

За время беспорядков в Венесуэле погибло более 100 человек.