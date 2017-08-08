В соцсети «В контакте» появится реклама бирж биткоинов и блокчейн-сервисов

Социальная сеть «В контакте» сняла ограничения на рекламу бирж, блокчейн-сервисов, обучающих ресурсов, посвященным биткоинам и майнингу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Наша команда верит в принципы максимальной открытости и защищенности, на которых построена технология блокчейн. Мы решили снять ограничения в рекламной платформе "В контакте", чтобы открыть еще больше возможностей для активного развития криптовалютного рынка», - заявил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

При этом модераторы будут отклонять заявки на рекламу записей, содержащих необоснованные обещания быстрого заработка или нарушающие правила размещения рекламных материалов в соцсети.