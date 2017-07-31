Биткойн как финансовая пирамида

Развитие криптовалют вошло, похоже, в стадию пузыря. Для тех, кто инвестирует деньги и усилия сейчас, основной выигрыш будет состоять из вложений денег и усилий тех, кто придет завтра. А завтрашние будут надеяться на то, что их вложения будут вознаграждены деньгами и усилиями тех, кто придет послезавтра. Понятно, что такая пирамида не может работать вечно и в какой-то момент – через полгода, как в случае МММ в России, или через 40 лет, как в случае инвестфонда Бернарда Мэдоффа в США, – очередные пришедшие на рынок оплатят инвестиции предыдущих, не получив ничего взамен.

Признаки пузыря пока в основном косвенные. Этим летом «Ведомости» писали и про продажу сделанных под ключ ферм для майнинга – наборов для добычи биткоинов и других криптовалют, и про дефицит на рынке видеокарт для персональных компьютеров, ключевого устройства в этой добыче. То, что в эту деятельность начинают вовлекаться широкие слои населения – еще один косвенный признак. Конечно, как во всякой пирамиде, найдутся люди, которые выиграют, – те, кто принял участие достаточно рано и решительно избавился от активов до того, как они упадут в цене.

У криптовалют типа биткоина есть важное преимущество перед обычными валютами – у них нет единого эмиссионного центра, места, в котором могут произвольно увеличить количество валюты в обращении. Почему во всем мире доверяют доллару (или евро, или швейцарскому франку)? Потому что человек, хранящий дома или в банке доллары, верит, что американское (европейское, швейцарское) правительство не решит неожиданно напечатать еще долларов. А также этот человек знает, что в это же верят еще сотни миллионов людей в мире. Формально денежную политику определяет центральный банк, руководство которого назначается президентом с согласия парламента, но вера в устойчивость валют определяется верой в устойчивость политической системы в целом. В случае биткоина такой проблемы нет – известный всем алгоритм гарантирует, что «дополнительная эмиссия» невозможна. В остальном биткоин мало чем отличается от валют Японии, Великобритании или Швейцарии – его ценность определяется тем, какое количество людей его использует. Пока это количество растет, ценность увеличивается, но трудно представить, что оно когда-то перерастет количество, например, швейцарских франков, которые почти для всех людей в мире не являются инвестиционным активом.

Это не значит, что я как-то против биткоинов. Задумка отличная, алгоритм оригинальный, а в развитии частных валют нет ничего плохого. Чем больше надежных валют, тем лучше. Если кому-то майнинг биткоинов заменяет игру на компьютере или видеоприставке – это можно только приветствовать. Но если кто-то продает машину или закладывает квартиру, чтобы вложить всё в майнинг криптовалют, – это ошибка. Таким человеком движет не расчет, а тот самый нездоровый азарт, которым питались все финансовые пирамиды – от «тюльпаномании» середины XVII в. до наших дней.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»