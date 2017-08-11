Роскомнадзор выявил на 25% меньше нарушений в СМИ в январе – июне 2017 года

Российские СМИ в первом полугодии 2017 г. меньше нарушали профильное законодательство, чем в первом полугодии 2016 г. К такому выводу пришел Роскомнадзор, передает ТАСС.

«По итогам проведенных проверок отмечается уменьшение количества составленных протоколов об административных правонарушениях на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. при снижении числа выявленных нарушений на 25,2%», - говорится в материалах ведомства.

В отчетном периоде Роскомнадзор провел более 5000 плановых проверок и более 500 внеплановых на соблюдение законодательства о СМИ.

Сокращение выявленных нарушений свидетельствует о повышении ответственности учредителей и редакций в части исполнения норм и требований закона, что в значительной степени стало следствием активной профилактической работы Роскомнадзора. Ведомство регулярно проводит встречи с представителями медиасообщества, на которых разъясняются нормы законодательства для предупреждения нарушений.