Мединский считает, что российское кино побьет рекорд по сборам в 2017 году

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что российское кино побьет рекорд по сборам в 2017 г., и призывает не тягаться с Голливудом, передает его слова ТАСС.

«В этом году мы в очередной раз побьем рекорд с 1991 г. кассовых сборов российского кино. Я в этом абсолютно убежден. У нас прошлый год - Год кино - был рекордным по сборам за 25 лет, и этот год будет рекордным», - сказал министр.

По его словам, «ни один рынок, где есть национальное кино, поддерживаемое государством, не работает на равных с Голливудом», кроме России, которая пытается с ним тягаться.

«Это такой довольно странный эксперимент, и я все время выступаю за то, что мы должны придерживаться жесткой протекционистской политики в отношении российского кино. У нас же есть протекционизм в отношении аграриев, и успехи налицо. Кино - это такая же индустрия, и здесь тоже нужен протекционизм», - сказал Мединский.