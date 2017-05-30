Иностранные фильмы заплатят 5 млн рублей за выход в российские кинотеатры

Иностранные фильмы заплатят 5 млн рублей на выход в российские кинотеатры Е. Разумный / Ведомости

На совещании в Министерстве культуры его чиновники и российские продюсеры согласовали новую схему регулирования проката – они согласились, что каждый фильм, который выходит в российский кинотеатрах должен платить не менее 5 млн руб. в обмен на прокатное удостоверение. Кроме того, если сбор фильма превысит 200-300 млн руб., то цена прокатного удостоверения будет определяться как процент от итоговых сборов картины в российском прокате. На совещании обсуждалось, что это может быть 3-5%. В итоге участники совещания договорились, что конкретный порог по кассе и процент будут прописаны отдельно – в постановлении правительства, которое выйдет уже после принятия законопроекта.

Платить прокатчики будут в Фонд кино, который потом компенсирует эти деньги российским картинам. Сейчас стоимость прокатного удостоверения в России составляет всего 3500 руб., то есть в 1500 раз меньше. Соответствующий законопроект Минкульт на следующей неделе внесет в правительство, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

Задача повышения сбора – зачистить прокат от «низкобюджетного иностранного кино» и получить дополнительные деньги для производства российских картин, объяснил министр.

В российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отбирают зрителя у отечественного кино, объяснял прежде он. Взамен мы получим больше сеансов под российское кино, добавлял управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев.

По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика», в 2016 г. российские кинотеатры показали 585 картин, из них 413 – иностранные. Сборы в России превысили 49 млрд руб., и лишь 18,4% этой суммы пришлось на российские фильмы. В 2015 г. доля отечественного кино была еще ниже – 17,9%.

В последние годы чиновники регулярно обсуждают различные меры ограничения голливудского кино в прокате. Мединский неоднократно высказывался за квоты на показ иностранного кино. Прежний руководитель Фонда кино Сергей Толстиков предлагал перераспределять часть сборов голливудских фильмов в России на производство отечественных картин. Но против таких идей выступали не только прокатчики и кинотеатры, но часто и сами российские продюсеры и режиссеры. Противники протекционизма указывали, что ограничения убьют прокат и никак не помогут российской киноиндустрии.

С другой стороны, российские продюсеры и режиссеры регулярно жалуются, что им сложно конкурировать на равных с большими голливудскими студиями, прежде всего с их маркетинговыми бюджетами.

Об инициативе увеличения «входного сбора» стало известно в этом январе. Тогда она вызвала массу претензий со стороны прокатчиков. В том числе потому что из проката в результате исчезнет иностранное качественное авторское кино, которое никогда много не собирает в российском прокате, говорили прокатчик.

Мединский заявил, что в будущем Фонд кино может по собственной инициативе компенсировать выплаченный сбор и иностранным «фильмам-событиям». В законе это прописано не будет.