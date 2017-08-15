«Первый канал» откажется от программы «Пока все дома»

Как сообщает РБК, «Первый канал» расторг контракт с компанией «Дом», которая занимается производством программы «Пока все дома». Об этом изданию сообщил источник, знакомый с процессом работы телеканала со сторонними производителями контента. Близкий к руководству «Первого канала» собеседник уточнил, что это решение телеканал принял «около месяца назад».

Решение закрыть программу было принято по итогам внутренней проверки, которая подтвердила информацию о махинациях ведущих с «видеопаспортами» детей-сирот. В СМИ сообщали, что Тимур и Елена Кизяковы брали деньги за производство «видеопаспортов», которые потом транслировались в одной из рубрик «У вас будет ребенок». Компания «Дом» получала деньги за эту рубрику из трех источников: от «Первого канала» – за производство программы, от государства – за производство «видеопаспортов» сирот, от спонсоров, уточняет РБК.

«Проверку канал начал, как только появились первые публикации в СМИ. В итоге информация о махинациях подтвердилась, и было принято решение закрыть программу», — рассказал один из собеседников РБК. По его словам, главной причиной закрытия программы стала «испорченная репутация».

Сам Тимур Кизяков заявил, что находится в отъезде и не знает о расторжении контракта. Совладелец компании «Дом» Александр Митрошенков также заявил, что в первый раз слышит об этом от РБК. В пресс-службе «Первого канала» не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Ранее «Ведомости» выяснили, что с 2011 г. компания «Дом» получила около 110 млн руб. на создание видеопаспортов детей-сирот.