«Интерфакс»: Юлия Меньшова может стать ведущей программы «Сегодня вечером»

Телеведущая Юлия Меньшова может сменить Андрея Малахова в программе «Первого канала» «Сегодня вечером». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на телеканале. «Юля действительно рассматривается в качестве одной из кандидатур на место ведущей "Сегодня вечером". Сейчас идут обсуждения нескольких кандидатур», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока никаких решений не принято и шансы Меньшовой занять это место не больше, чем у других претендентов. Источник рассказал, что телеведущая хочет «сменить надоевший ей жанр и формат», в котором она работала последние годы.

Накануне Меньшова сообщила о закрытии своего ток-шоу «Наедине со всеми». Она объяснила, что это ее решение и она не хотела, чтобы программа превратилась в рутину. Пресс-служба «Первого канала» позднее сообщила, что телеканал готовит с телеведущей два проекта в новом сезоне.