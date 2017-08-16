«Первый канал» закроет программу Юлии Меньшовой «Наедине со всеми»

В новом сезоне «Первый канал» не будет показывать передачу Юлии Меньшовой, вместо нее в эфир выйдет два новых проекта с телеведущей. Об этом «РИА Новостям» сообщили в пресс-службе канала.

«Юлия Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть. Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на "Первом" в новом сезоне», — заявили в пресс-службе канала.

Ранее стало известно, что телеканал покинул Андрей Малахов, вместо него программу «Пусть говорят» будет вести Дмитрий Борисов. Также «Первый канал» принял решение закрыть старейшую передачу «Пока все дома», которая выходила с 1992 г.