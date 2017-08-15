Тимур Кизяков объяснил, почему ушел с «Первого канала»

Телеведущий Тимур Кизяков пояснил причины ухода с «Первого канала». По его словам, вместе с проектом «Пока все дома» он уволился по собственному желанию еще в мае, после скандала с видеопаспортами детей-сирот.

Кизяков настаивает, что производитель передачи ООО «Дом» в начале июня по собственной инициативе прислал «Первому каналу» официальное уведомление, что больше не будет создавать для них передачу: «Мы это сделали из-за неприемлемых методов работы руководства канала». Суть претензий Кизяков раскрывать отказался. «Нам ничего не известно о том, что канал еще якобы в апреле решил с нами больше не работать», - рассказал он «Ведомостям».

Также Кизяков настаивает, что разрыв отношений с «Первым» для компании «Дом» не связан напрямую со скандалом вокруг видеопаспортов: «Хотя нам было крайне неприятно, что канал не стал нас защищать в этой ситуации».