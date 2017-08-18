«Мегафон» отозвал из суда иск к ФАС, поданный из-за требования отменить роуминг

«Мегафон» отозвал из Арбитражного суда Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), поданный в связи с ее требованием отменить внутрисетевой роуминг. Как сообщает «Прайм», иск был зарегистрирован судом 15 августа, 17 августа заявитель его отозвал. «В связи с этим суд считает возможным удовлетворить поступившее ходатайство, возвратив поданное заявление», - цитирует «Прайм» определение арбитража.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из операторов, и представителя ФАС сообщили, что «Мегафон» направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу и попросил увеличить срок исполнения предписания по внутрисетевому роумингу. Если ходатайство удовлетворят, то «Мегафон» может отказаться от своего иска к регулятору, говорил собеседник «Ведомостей», пожелавший остаться неназванным. А представитель ФАС добавлял, что ответа для оператора пока нет.