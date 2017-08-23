Белый дом рекомендовал американцам отказаться от продукции «Лаборатории Касперского»

Координатор по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс выразил обеспокоенность тем, что американцы продолжают пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского», сообщает CBS. В правительстве уверены, что у компании тесные связи с Кремлем, и рекомендуют отказаться от ее программ. В российской компании упреки не разделяют.

В середине июля администрация президента Дональда Трампа запретила федеральным ведомствам использование продукции «Лаборатории Касперского», однако на уровне администрации штатов программой продолжают активно пользоваться. В мире насчитывается около 400 млн пользователей этой продукции.

Джойс заявил, что своей семье он также не посоветовал бы использовать эту продукцию. «Существует связь между Касперском и российской разведкой, и я абсолютно уверен, что российская разведка захочет использовать эту связь в своих интересах», - приводит телеканал мнение бывшего заместителя директора ЦРУ.

Также Джойс сообщил, что для обеспечения кибербезопасности США правительству не хватает примерно 300 000 экспертов.