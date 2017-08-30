«Мегафон» признал убыток в 15,9 млрд рублей от обесценения инвестиции в «Евросеть»

Неденежный убыток ПАО «Мегафон» от обесценения инвестиции в компанию «Евросеть» составил 15,917 млрд руб., говорится в отчете оператора связи. «Недавние изменения на российском рынке мобильной розницы негативно повлияли на рентабельность "Евросети". Обесценение представляет собой неденежную бухгалтерскую операцию, которая не повлияет на свободный денежный поток "Мегафона" и показатель OIBDA», - цитирует отчет «Интерфакс».

ФАС уже одобрила сделку, по которой «Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50% «Евросети», а «Вымпелком» выплатит около 1,25 млрд руб. «Мегафону» и получит около половины салонов ритейлера из примерно 4000. Сделка должна быть закрыта к концу 2017 г.

Во II квартале 2017 г. консолидированная выручка группы «Мегафон» (с учетом бизнеса Mail.ru Group) выросла на 13,9% в годовом измерении до 89,7 млрд руб. Результаты рассчитаны так, как если бы группа консолидировала результаты Mail.ru начиная с 1 января 2016 г., говорится в отчете. С I квартала 2017 г. компания ввела в структуру финансовой отчетности термин «телеком сегмент», где будут представлены результаты «Мегафона» без учета Mail.Ru и взаиморасчетов с ней. Выручка во II квартале этого сегмента составила 77,9 млрд руб., показав снижение на 1% в годовом выражении. Показатель OIBDA вырос на 3,6% до 30,6 млрд руб. Рентабельность по OIBDA повысилась с 39,3% до 37,5%.

Скорректированная чистая прибыль компании в телеком-сегменте составила 5,5 млрд руб., снизившись на 23,7%. Показатели OIBDA и рентабельность OIBDA оказались лучше ожиданий аналитиков, OIBDA прогнозировалась в размере 30,2 млрд руб., а рентабельность OIBDA - 38,8%.

Выручка от услуг мобильной связи показала нулевую динамику (65,3 млрд руб.), выручка от передачи данных выросла на 5,9% до 21,9 млрд руб., передает ТАСС. «Мы достигли момента, когда впервые можем наблюдать признаки восстановления мобильной выручки, в отношении которой наблюдался спад на протяжении последних пяти кварталов», - сообщил руководитель компании Сергей Солдатенков, слова которого приводятся в отчете.

В первом полугодии убыток «Мегафона» по МСФО, приходящийся на собственников компании, составил 6,4 млрд руб. против 16,1 млрд руб. прибыли годом ранее, сообщает ТАСС. Скорректированный показатель чистой прибыли телеком-сегмента снизился на 41,8% до 9,4 млрд руб. Выручка «Мегафона» в отчетном периоде снизилась на 0,9%, составив 152,4 млрд руб.

Снижение выручки телеком-сегмента компания объясняет снижением на 13% продаж абонентского оборудования и аксессуаров.