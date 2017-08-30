Финдиректор «Мегафона» назвал варианты развития «Евросети»

«Мегафон» рассматривает возможность создать объединенный бизнес со «Связным» после раздела бизнеса «Евросети», сообщил «Интерфаксу» финансовый директор компании Геворк Вермишян. По его словам, компания изучает несколько вариантов развития «Евросети»: продажа актива стороннему инвестору, сохранение актива и перевод под монобренд и объединение с другим крупным мультибрендовым игроком. Последний вариант Вермишян назвал «наиболее преференциальным с финансовой и стратегической точки зрения».

«После того как мы все поняли, что совместное акционерное управление с конкурентом мультибрендовой сети стало упражнением весьма нетривиальным, мы пришли к выводу, что самым эффективным вариантом может стать объединение "Евросети" с одним из мультибрендовых каналов. Это наиболее рентабельно - просто в силу эффекта масштаба продаж девайсов, где gross-margin в устройствах, услугах и аксессуарике покрывает стоимость владения этой сети, - сказал он. - Мы рассматриваем как один из вариантов объединение с группой "Связной", оно представляется нам стратегически приоритетным в силу того, что это позволит диверсифицировать канал дистрибуции, сохранив при этом доступ к доходным и качественным цифровым абонентам».

«В случае если будет выбран вариант с консолидацией со "Связным", мы эти салоны вложим в "Связной" и получим какую-то долю в группе компаний, исходя из идентичной справедливой оценки стоимости "Евросети" (уже после разделения компании между "Мегафоном" и Veon)», - добавил Вермишян.

Финдиректор «Мегафона» подчеркнул, что это только предварительные планы и рано говорить о конкретной сделке. По его словам, «Мегафон» в отличие от своих конкурентов верит в будущее мультибрендовой розничной сети, поскольку потребители до сих пор при покупке мобильного телефона идут именно в салоны мультибрендовых сетей, а не в монобрендовые магазины.