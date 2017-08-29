Гендиректором «Связного» стал бывший финансовый директор «Евросети» Мильштейн

Бывший финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн назначен генеральным директором «Связного», говорится в сообщении «Связного». Мильштейн начнет работу в «Связном» 1 сентября. Евгений Давыдович, который возглавлял бизнес «Связного» с начала 2016 г., покидает компанию и переходит на должность председателя правления Бинбанка, сообщает «Связной».

«У Дмитрия значительный опыт работы в ритейле, и я уверен, что его знания и опыт позволят «Связному» еще больше укрепить лидерство на рынке и увеличить эффективность работы», — отмечает контролирующий акционер «Связного», владелец группы Solvers Олег Малис, чьи слова приводятся в сообщении.

Мильштейн в течение восьми лет занимал должность финансового директора компании «Евросеть». До прихода в «Евросеть» работал на руководящих позициях в различных подразделениях X5 Retail Group.

«Связной» готовится к слиянию с «Евросетью». Объединению будет предшествовать разделение «Евросети». Сейчас она поровну принадлежит «Вымпелкому» и «Мегафону», но в середине июля операторы сообщили, что крупнейшая российская мультибрендовая сеть перейдет под единоличное управление «Мегафона». В этом контексте произойдет и смена руководителя «Связного».