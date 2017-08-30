ВГТРК не будет отказываться от показа «Пока все дома» из-за проверок Генпрокуратуры

ВГТРК договорилась о показе передачи «Пока все дома» на следующий телесезон (стартует в этом сентябре), холдинг заключил соответствующий договор с производителями передачи, сообщил «Ведомостям» представитель госхолдинга. Показывать передачу будет флагманский канал холдинга «Россия 1». Первый выпуск состоится на следующей неделе, 10 сентября.

На планы госхолдинга не повлияет проверка, которую начала Генеральная прокуратура в отношении производителей передачи: «Насколько мы понимаем, сейчас компанию ни в чем не обвиняют. "Пока все дома" - очень популярная передача с ведущим, которого любит вся страна».

Сегодня Генпрокуратура сообщила, что начала проверку информации о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома» «Первого канала». Это первый известный случай, когда Генпрокуратура проверяет производителя телепередачи. Особое внимание ведомство обещало уделить «целевому использованию 110 млн руб., выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах».

«Пока все дома» выходила на «Первом канале» с 1992 г. Производитель передачи – структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова. Вел ее Тимур Кизяков, лауреат премий ТЭФИ и «Золотой Остап», а также премии правительства в области СМИ 2015 г., кавалер орденов Дружбы и Почета, член высшего совета «Единой России». В середине августа стало известно, что «Первый канал» разорвал контракт с производителем программы «Пока все дома». Теперь программа будет выходить на канале «Россия 1» (входит в ВГТРК).

Претензии к производителю передачи связаны с госфинансированием видеопаспортов детей-сирот в рубрике «У вас будет ребенок». У этой рубрики был отдельный спонсор Kerama Marazzi, часть денег от него получали создатели передачи. Но также для этой рубрики и съемок создатели программы получали деньги от Минобрнауки.

О государственном финансировании программы стало известно после совещания в Минобрнауки в декабре прошлого года, где, как писали корреспондент ТАСС Татьяна Виноградова и газета «Комсомольская правда», сотрудник министерства Евгений Сильянов сообщил, что Кизяков получает из бюджета деньги на создание роликов о сиротах и судится с другими благотворительными фондами, если те пытаются использовать термин «видеопаспорт». Получалось, что создатели передачи продают «Первому каналу» контент, производство которого им уже оплатило государство.