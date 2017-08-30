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Генпрокуратура проверит создателей передачи «Пока все дома»

«Особое внимание» она обещала уделить судьбе 110 млн рублей, выделенных государством на ролики о детях-сиротах

Генпрокуратура начала проверку сообщений СМИ о возможных нарушениях при съемках программы «Пока все дома» «Первого канала». «Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 млн руб., выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки Российской Федерации на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства. Прокуроры обещают оценить законность действий всех, о ком говорилось в публикациях, и «незамедлительно» принять меры прокурорского реагирования, если для таковых обнаружатся основания. Это первый известный случай, когда Генпрокуратура проверяет производителя телепередачи.

«Пока все дома» выходила на «Первом канале» с 1992 г. Производитель передачи – структуры Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова. Вел ее Тимур Кизяков, лауреат премий ТЭФИ и «Золотой Остап», а также премии правительства в области СМИ 2015 г., кавалер орденов Дружбы и Почета, член высшего совета «Единой России». Митрошенков и Кизяков пока не ответили на звонки «Ведомостей». В пресс-службе «Первого» заявили «Ведомостям»: «Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «видеопаспорт». По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу». Представитель канала не смог уточнить, поступали ли в компанию запросы от Генпрокуратуры.

За один выпуск программы канал платил около 1,5 млн руб. В рубрике «У вас будет ребенок» программы размещались ролики о детях-сиротах, адресованные потенциальным усыновителям. У рубрики был отдельный спонсор Kerama Marazzi, часть денег от него получали создатели передачи. Также для этой рубрики и съемок создатели программы получали деньги от Минобрнауки.

О госфинансировании видеопаспортов стало известно после совещания в Минобрнауки в декабре прошлого года, где, как писали корреспондент ТАСС Татьяна Виноградова и газета «Комсомольская правда», сотрудник министерства Евгений Сильянов сообщил, что Кизяков получает из бюджета деньги на создание роликов о сиротах и судится с другими благотворительными фондами, если те пытаются использовать термин «видеопаспорт». Получалось, что создатели передачи продают «Первому каналу» контент, за производство которого им уже оплатило государство.

В середине августа стало известно, что «Первый канал» разорвал контракт с производителем программы «Пока все дома» и она больше выходить не будет. Источник «Ведомостей» на канале объяснил это решение снижением рейтингов передачи, последней каплей, по его словам, стал скандал с видеопаспортами сирот. Кизяков заявил, что отношения с «Первым каналом» порваны по инициативе производителя передачи - ООО «Дом». «Мы это сделали из-за неприемлемых методов работы руководства канала», - сказал он «Ведомостям». По его утверждению, решение компании «Дом» не связано напрямую со скандалом вокруг видеопаспортов: «Хотя нам было крайне неприятно, что канал не стал нас защищать в этой ситуации».

Теперь программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» (входит в ВГТРК), следует из разосланной каналом программы: первый выпуск появится в эфире 10 сентября. Представитель ВГТРК подтвердил что передача теперь будет выходить на «России 1».

По данным сайта госзакупок и «СПАРК-Интерфакса», с 2011 г. компании, учредителями которых были Кизяков, его жена Елена и Митрошенков, получили на тендерах Минобрнауки, а также от региональных властей около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Производство такого видеопаспорта стоит 100 000 руб., следует из документов закупок. Видеопаспорта размещаются на одноименном сайте и выходили в эфире «Первого канала» в рубрике «У вас будет ребенок». Причем большую часть закупок роликов о сиротах региональные власти в 2011–2014 гг. произвели у единственного поставщика – компаний, связанных с «Пока все дома». Чиновники обосновывали такую закупку тем, что компания зарегистрировала на себя товарный знак «видеопаспорт» и альтернативных поставщиков этой услуги поиск в интернете не обнаруживает. С благотворительными организациями, которые пытались использовать этот термин, создатели «Пока все дома» судились. «Ведомости» обнаружили два таких иска, один отозван, по второму обладатель товарного знака получил компенсацию в 20 000 руб.

В 2015–2016 гг. чиновники в части тендеров перестали закупать видеопаспорта у единого поставщика и перешли к открытым конкурсам на создание видеосюжетов о сиротах – с несколькими участниками. Но и в этих тендерах между собой конкурировали компании, связанные с производителями «Пока все дома», и в итоге становились победителями. Министерство образования тогда не ответило на запрос «Ведомостей», нет ли нарушения в участии в тендере аффилированных компаний.

В конце прошлого года Кизяков рассказывал «Ведомостям», что за 10 лет они вместе с женой Еленой Кизяковой и съемочной группой «Пока все дома» создали около 3000 видеопаспортов детей, ролик в эфире «Первого» – маленькая трансформированная версия видеопаспорта. Эти ролики снимались за счет выигранных на тендере средств и выплат телеканала и спонсоров: «Госфинансирование нашей работы никогда не было секретом, никто этого не скрывал», но сам Кизяков ничего не зарабатывал на этом. Себестоимость одного ролика - 100 000 руб., говорил он. Он уверял, что не заявляет на тендерах реальную стоимость ролика, поскольку 100 000 руб. и так выглядит пугающей суммой: «И мы не сможем обосновать по смете непредвиденные расходы, если дети, которых мы приехали снимать, заболели». Экономить на качестве роликов нельзя, уверен он.

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