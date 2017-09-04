Первый канал не станет показывать четырехсерийную версию «Матильды»

Первый канал не станет показывать четырехсерийную версию фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Не планируем показывать», - заявили в пресс-службе.

Сериал «Матильда» из четырех частей должен выйти на экраны в 2019 г. Об этом рассказал сам режиссер. По его словам, телеканал, который будет показывать сериал, еще не выбран. Премьера фильма «Матильда» должна состояться именно на Первом канале.