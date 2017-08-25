ФОМ: 47% россиян планируют посмотреть фильм «Матильда»

Посмотреть фильм Алексея Учителя «Матильда» планируют 47% россиян, показал опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Не планируют это делать 37% опрошенных, 16% пока не определились.

Две трети респондентов не знают о конфликте вокруг фильма, 27% знают об этом. Решение Министерства культуры разрешить прокат фильма «Матильда» одобрили 36% респондентов. Из них 9% считают, что «люди должны знать историю своей страны, должны знать правду», 8% — «у людей должна быть свобода выбора в искусстве», 5% — «в искусстве должна быть свобода самовыражения». Не одобряют решение Минкультуры 10% россиян. Более половины (54%) затруднились ответить.

Четверть россиян (25%) считает правильным, что местные власти могут принимать решение о прокате фильма, противоположного мнения придерживаются 47%. Затруднились ответить 27% участников опроса.

В целом чуть более трети (35%) опрошенных считают допустимым запрещать кинофильмы, театральные постановки, выставки, книги. Недопустимым подобное называют 54% россиян, еще 12% затруднились ответить.

Опрос проводился 19-20 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.

Фильм «Матильда» выходит в широкой прокат 26 октября. Фильму было выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+, оно распространяется на всю территорию России, при этом «органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории народов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма».