«Роскосмос» отреагировал на слова Путина о сотрудничестве с США в космосе

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что планируют создать на космодроме Восточный инфраструктуру для запуска в космос межпланетных кораблей с помощью сверхтяжелых ракет-носителей. «Здесь планируется строительство инфраструктуры для РН сверхтяжелого класса, она сможет выводить в космос межпланетные корабли», – сказал представитель «Роскосмоса».

«Мы сотрудничаем с партнерами по разным темам, в том числе обсуждаем Луну и Марс, взаимодействуют рабочие группы, идет дискуссия о развитии этих проектов и о формате участия каждой страны», – отметили в госкорпорации.

Таким образом «Роскосмос» отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия рассматривает возможность изучения космоса, в частности Марса, совместно с США. Путин пообещал, что в ближайшие несколько лет Восточный станет первым крупномасштабным гражданским российским космодромом.