Medium удалил пост Антона Розенберга о конфликте с Дуровым

Пост Антона Розенберга о том, что основатель Telegram Павел Дуров требует от него 100 млн руб. в суде, исчезла с платформы Medium. При переходе по ссылке появляется запись о том, что страница недоступна. Розенберг сообщил, что пост, вероятно, заблокировали из-за жалобы.

«Пункт правил, на которые они сослались, слишком общий. Оказывается, на Medium нельзя выкладывать скриншоты переписки. Это еще понятное правило, но остальные вообще настолько общие, что по ним можно публиковать только фотографии котиков», — написал Розенберг в Facebook.

Розенберг 18 сентября написал, что был уволен из компании Telegram из-за личного конфликта с братом основателя сервиса Николаем Дуровым, который оказывал знаки внимания его будущей жене. Формальным поводом для увольнения были названы прогулы, хотя, по утверждению Розенберга, он работал вне офиса. Во встречном иске от «Телеграфа» указано, что Розенберг предлагал заключить мировое соглашение при выплате ему 30 млн руб.

В понедельник вечером Дуров заявил «Ведомостям», что вся информация Розенберга не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен.