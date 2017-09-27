Дуров назвал причину сбоев Telegram в Азии

Основатель Telegram объяснил причину сбоев в работе Telegram в Сингапуре. По его словам, они произошли из-за неисправности основного оборудования, написал Дуров в своем канале в Telegram.

Дуров пояснил, что проблемы возникли в работе центра обработки данных в Сингапуре на прошлой неделе. Произошло отключение электроэнергии, которое, по его словам, не должно возникать в дата-центрах. Он предположил, что это могло произойти «в результате саботажа», однако в итоге оказалось, что причина заключалась в основном оборудовании.

Пользователи Telegram в Азии начали жаловаться на проблемы в работе мессенджера 20 сентября. Из-за проблемы с основным сетевым коммутатором в Сингапуре в нескольких странах Юго-Восточной Азии пользователи не могли в течение нескольких часов получить доступ к приложению.

Еще один сбой работе Telegram произошел в середине сентября. Тогда Павел Дуров заявил, что он и его команда «очень сожалеют» об этом. По его словам, тогда сбой произошел в связи с тем, что в 17.45 UTC (20.45 мск) был зафиксирован огромный всплеск активности пользователей Telegram, который превысил пиковую нагрузку сервиса в пять раз. С затруднениями в пользовании Telegram столкнулись такие страны, как Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан и Беларусь, а также Германия и Ирак.