Во многих аэропортах мира появились большие очереди из-за компьютерного сбоя

Во многих аэропортах мира наблюдаются большие очереди. Программное обеспечение Amadeus Altea, с помощью которого пассажиров регистрируют на рейс, работает с перебоями, пишет The Telegraph.

В частности, очереди наблюдаются в аэропортах «Хитроу», «Гатвик», парижском «Шарль де Голль», а также в Цюрихе, Мельбурне, Йоханнесбурге, сингапурском Чанги и в аэропорту Рейгана в Вашингтоне.

В пресс-службе аэропорта «Гатвик» отметили, что компьютерный сбой не повлиял на расписание авиарейсов. Как уточняет издание, Amadeus Altea пользуется популярностью у авиакомпаний. Данное програмное обеспечение используют как в аэропортах, так и оформляя регистрацию на рейс через интернет. Проблема затронула в среднем 125 авиакомпаний по всему миру.

В «Хитроу» пассажиров предупреждают о проблеме, «процесс регистрации может занять больше времени, чем обычно».

В компании Amadeus подтвердили наличие «сетевой проблемы, вызвавшей сбой».