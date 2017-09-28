ФАС отложила рассмотрение дела по роумингу в отношении МТС на конец октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вслед за решением отложить рассмотрение дел по национальному роумингу в отношении ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон» перенесла на конец октября аналогичное дело по ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС, регулятор вернется к рассмотрению дел в отношении «большой тройки» в последней декаде октября.

Перенос связан с необходимостью получения дополнительных доказательств, ранее поясняли в ФАС, комментируя решения по «Вымпелкому» и «Мегафону».

В четверг ФАС также сообщила, что намерена 25 октября рассмотреть дело в отношении «Мегафона» о повышении цен на международный роуминг в 2016 г. (увеличение стоимости голосовых услуг по некоторым направлением за этот период составляло до трех раз).

«Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 (по нему дело будет рассмотрено в эту пятницу) подозреваются в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге.