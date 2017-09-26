ФАС отложила рассмотрение дела против «Мегафона» по ценам в роуминге на конец октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила на последнюю декаду октября рассмотрение дел ПАО «Вымпелком» и ПАО «Мегафон» по ценам в национальном роуминге, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение дел отложено в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств, пояснили в ФАС.

Компании подозреваются в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге.

ФАС этим летом предписала операторам «большой четверки» изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен. Служба установила срок исполнения операторами связи предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга до 15 декабря 2017 г.