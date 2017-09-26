Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Роуминг близок к финишу
С 2018 года власти ликвидируют национальный роуминг
ФАС обещает компенсировать операторам выручку от роуминга, не затрагивая кошелька абонента
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В 2016 г. большая тройка операторов могла заработать на роуминге свыше 29 млрд руб.
Е. Разумный / Ведомости
До конца 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минкомсвязи подготовят ряд нормативных актов, которые помогут операторам с 2018 г. полностью убрать из своих тарифов понятие роуминг, сообщил представитель Минкомсвязи со ссылкой на министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова. Речь идет о внутрироссийском роуминге.
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