ФАС рассчитывает на отмену роуминга в странах Таможенного союза через два-три года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на принятие в ближайшие два-три года решений об отмене роуминга в странах Таможенного союза.

«Что касается Таможенного союза, надо стремиться к тому, чтобы в ближайшие два-три года такие решения (об отмене роуминга) были приняты», - сказал руководитель ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его мнению, необходимо в конечном итоге «существенным образом бороться за то, чтобы не было и международного роуминга вообще».

Ранее он высказывал мнение, что наценка за роуминг в странах Таможенного союза должна быть отменена, а по остальным направлениям - снижена минимум в два раза.