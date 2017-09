СМИ сообщают о первом случае возгорания iPhone 8 Plus во время подзарядки

На Тайване произошел взрыв нового смартфона iPhone 8 Plus американской корпорации Apple. Об этом информирует в пятницу издание The Next Web со ссылкой на тайваньский сайт CN Beta.

По его информации, инцидент произошел в городе Тайчжун. Жительница тайваньского города, которая купила iPhone 8 Plus в золотом корпусе с 64 Гб памяти на прошлых выходных в кредит за 999 юаней ($150), подключила телефон к зарядному устройству. Взрыв случился через три минуты - на тот момент смартфон был заряжен на 70%.

Источник CN Beta отмечает, что гаджет заряжался от оригинального зарядного устройства.

В результате взрыва внутри телефона появилась трещина шириной 0,5 см, но при этом корпус смартфона не был поврежден, пишет ТАСС со ссылкой на гонконгский телеканал Phoenix TV. Вместе с тем CN Beta уточняет, что после происшествия задняя панель устройства отделилась от остального корпуса.

Женщина рассказала, что она пользовалась всеми смартфонами Apple, начиная с iPhone 4, и никогда ранее ей не приходилось сталкиваться с такими ситуациями. Между тем многие пользователи, которые уже приобрели новые гаджеты Apple, жаловались на другую проблему - посторонний шум во время разговора.

Сайт CN Beta пишет, что после инцидента iPhone 8 Plus был отправлен на фабрику изготовителя для проведения расследования происшествия. Компания Apple в настоящий момент занимается выяснением его подробностей, а также причин самопроизвольной детонации.

Продажи новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в ряде стран, в том числе и на Тайване, 22 сентября. В России гаджеты начали продаваться сегодня в полночь. Первая партия устройств, завезенная в Россию, насчитывает 40 000 смартфонов. iPhone 8 c памятью 64 Гб и 256 Гб стоит 56 990 руб. и 68 990 руб., 8 Plus с той же памятью - 64 990 руб. и 76 990 руб.