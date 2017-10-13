Телеканалы отказались показывать уже оплаченную рекламу «Матильды»

Российские телеканалы отказались от показа рекламы фильма «Матильда» и вернули уже полученные за ее трансляцию деньги компании-прокатчику «Каропрокат». Об этом русской службе ВВС сообщил режиссер картины Алексей Учитель и подтвердил знакомый с ситуацией источник.

Основной массив рекламы предполагалось разместить на «Первом канале» и «Пятнице». От показа, по словам собеседника, отказались также Россия 1 и НТВ. Речь идет о 15-секундном ролике, в котором не было фрагмента с обнаженной грудью, включенного в официальный трейлер, уточняет близкий к прокатчику собеседник.

Причины отмены рекламной кампании Учителю неизвестны. «На мои вопрос, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать», - считает он. Сколько именно денег телеканалы вернули прокатчику, режиссер не уточнил.

Стоимость показа ролика несколько раз в день в течение недели на канале, сравнимом по популярности с «Россией 1», может стоить около 1 млн руб., оценили размер несостоявшегося контракта эксперты «Первого национального рекламного агентства».

Премьера фильма «Матильда» об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской запланирована на 26 октября.