В ВГТРК не получали запросов на размещение рекламы «Матильды»

В ВГТРК заявили, что не получали официальных обращений о размещении рекламного ролика фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«Ни ВГТРК, ни селлер холдинга официального обращения от создателей фильма "Матильда" на размещение рекламы не получали», - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе ВГТРК.

Ранее Учитель рассказал русской службе ВВС и подтвердил знакомый с ситуацией источник, что российские телеканалы отказались от показа рекламы фильма «Матильда» и вернули уже полученные за ее трансляцию деньги компании-прокатчику «Каропрокат».

Основной массив рекламы предполагалось разместить на «Первом канале» и «Пятнице». От показа, по словам собеседника, отказались также Россия 1 и НТВ. Речь идет о 15-секундном ролике, в котором не было фрагмента с обнаженной грудью, включенного в официальный трейлер, уточняет близкий к прокатчику собеседник.