Сыгравший Николая II актер не поедет на премьеру «Матильды» из соображений безопасности

Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль императора Николая II в киноленте «Матильда» российского режиссера Алексея Учителя, отказался приезжать на премьеру фильма из соображений личной безопасности. Об этом он заявил в интервью агентству dpa.

«Я боюсь, что мне кто-нибудь причинит вред или нападет на меня», - сказал он, отметив, что удивлен критикой фильма.

Айдингер также сказал, что команда, работавшая над созданием картины, хотела в первую очередь снять картину так, «чтобы по достоинству изобразить фигуру Николая II». «Мы проявили очень уважительное отношение к этой истории, мы описали его с человеческой точки зрения, со всеми его ошибками», - пояснил он.

По мнению актера, критика фильма нерациональна, так как критикующие его люди не смотрели «Матильду». «В нем нет никаких провокационных сцен, есть любовная сцена, но в ней ничего не показано явно», - добавил Айдингер.