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Ксения Болецкая
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Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Российское кино притянуло кассу

Сборы российских фильмов растут быстрее иностранных

Доля отечественного кино в проекте выросла до 20%

По данным государственного Фонда кино, за первые девять месяцев этого года жители России потратили на билеты в кино почти 40 млрд руб., что на 8,4% больше, чем годом ранее. При этом сборы российских фильмов выросли на четверть до 7,8 млрд руб., а сборы иностранных только на 5,3% до 32 млрд руб. В результате доля отечественного кино в прокате выросла до 20% – как в кассе, так и в зрителях, указывает Фонд кино. Фонд приводит данные на основе Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) – эта система установлена в большинстве современных кинотеатров страны.

Рост доли отечественных фильмов подтверждается и статистикой журнала «Бюллетень кинопрокатчика». По данным на 24 сентября, на отечественные фильмы приходилось 19,3% национальных сборов с начала 2017 г. и 20% проданных билетов, в тот же период 2016 г. эти показатели были равны 17,2 и 17,4% соответственно, говорит руководитель отдела аналитики журнала Андрей Белый.

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