Кадыров отметил «несгибаемую волю» Поклонской

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале Telegram выразил поддержку депутату Госдумы Наталье Поклонской.

«Ее травят за несгибаемую волю, силу духа и за четкую позицию те, кто не имеет никакого отношения ни к Отечеству, ни к народу», – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что выступать против фильма «Матильда» – это ее право. По мнению главы Чечни, «хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны».

Кадыров уверен, что Поклонская «руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что дорого для каждого патриота, – Родину», и именно благодаря таким людям, как она, мы сохраняем свое Отечество.

Депутат Госдумы выступает против картины Учителя «Матильда», который выйдет в прокат 26 октября. В фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, назвал цензурой и беззаконием любые попытки давления на кинотеатры в связи с фильмом «Матильда» и отметил, что смотрел картину и не увидел ничего оскорбительного памяти Николая II и истории российской монархии.