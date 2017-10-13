Сеть «Синема парк» и «Формула кино» решила вернуть в прокат «Матильду»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила вернуть в прокат фильм «Матильда» Алексея Учителя. В пресс-службе сети сообщили, что решение принято в связи с уменьшением напряженности вокруг картины.

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" позволили руководству объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров. В объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" картина выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России», — сказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что решение отказаться от показа фильма было нелегким. «Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма "Матильда" далось нам нелегко», — говорится в пресс-релизе.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прокомментировал фильм «Матильда». Он признал право авторов на художественный вымысел, но призвал не путать художественный вымысел с опасной для общества ложью и посоветовал художникам добросовестно работать с фактами.