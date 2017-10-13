Qualcomm просит суд запретить производство и продажу iPhone в Китае

Американская компания Qualcomm подала иск к Apple, в котором требует запретить производство и продажу iPhone в Китае, пишет Bloomberg.

Qualcomm подала иск в суд Пекина, рассматривающий споры об интеллектуальной собственности. Производитель чипов настаивает на том, что Apple нарушила ее патенты. Qualcomm просит суд принять обеспечительные меры в виде запрета, рассказала Bloomberg представитель компании Кристине Тримбл. «Apple использует изобретенные Qualcomm технологии и не платит за них», - заявила она.

Ранее Apple подала иск к Qualcomm, обвинив ее в монополизации рынка. Антимонопольные органы Южной Кореи, США и Тайваня оштрафовали Qualcomm. Apple также перестала осуществлять платежи Qualcomm за лицензии.