Власти Тайваня оштрафовали Qualcomm на $773 млн

Комиссия по справедливой торговле Тайваня оштрафовала американскую Qualcomm приблизительно на $774 млн за антимонопольные нарушения, передает CNBC.

Штраф стал рекордным для страны. Комиссия считает, что производитель чипов незаконно ограничил доступ конкурентов к своим технологиям.

По мнению комиссии, Qualcomm была монополистом на рынке микросхем CDMA, WCDMA и LTE. Компания нарушала антимонопольное законодательство не менее семи лет, получая за это время с местных компаний лицензионные и прочие платежи. Qualcomm обязали каждые полгода направлять в комиссию отчеты о ходе переговоров с пострадавшими сторонами.

Деятельностью Qualcomm также заинтересовались регуляторы в Китае, Японии и странах ЕС.