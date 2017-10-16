Суд оштрафовал Telegram на 800 000 рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Судья постановила признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения.

ФСБ в середине июля запросила у Telegram ключи шифрования, писал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во «В контакте». Он не стал выдавать ключи, и 14 сентября в отношении Telegram ФСБ составила протокол об административном правонарушении, написал он. Дуров отмечал, что пока не известно, могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса.

С июля 2018 г., когда пакет Яровой полностью вступит в силу, мессенджеры обязаны будут предоставлять по запросу ФСБ данные о пользователях, их переписку и сообщения голосовых вызовов.