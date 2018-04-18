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Роскомнадзор назвал сроки возможной блокировки Facebook в России

Вопрос о блокировке Facebook в России может встать до конца 2018 г., если социальная сеть не разместит базы данных пользователей на территории страны и откажется соблюдать другие законодательные требования, сообщил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия».

«До конца 2018 г. мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации – а они уже значительно опаздывают по срокам – и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», – сказал Жаров.

«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», – подчеркнул Жаров.

Руководитель Роскомнадзора выразил надежду, что этот его комментарий станет «еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства». По словам Жарова, он встречается с представителями социальной сети примерно раз в полгода, на последней встрече в феврале позиция Роскомнадзора была обозначена еще раз.

Ранее Жаров отмечал, что Роскомнадзор понимает масштаб пользовательских данных Facebook. В то же время ведомство понимает, что «это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети».

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует новая редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г.

Кого блокирует Роскомнадзор