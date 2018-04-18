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Действия Роскомнадзора нарушили работу дилеров Volvo

Роскомнадзор 17 апреля заблокировал ip-адрес, через который работает программное обеспечение Volvo - Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В результате на протяжении всего дня дилеры Volvo по всей России не могли проводить большинство типов работ по сервису, рассказал источник.

«Это связано с блокировкой надзорным органом большого перечня ip-адресов. Среди заблокированных ip-адресов оказался тот, который используется для работы VIDA», – сказал собеседник издания.

Программное обеспечение VIDA позволяет подключаться к компьютеру автомобиля и считывать информацию об ошибках. По словам собеседника издания, любой автомобиль, который приходит на официальный сервис с неполадкой или для техосмотра, требует предварительной диагностики через VIDA.

Программа Volvo перестала работать в первой половине дня во вторник, подтвердил изданию глава ростовского Don Motors Андрей Долгов. По его словам, это сделало практически невозможным любое обслуживание автомобилей.

В Volvo заявили, что причина блокировки не имеет отношения к компании, но они «оказались затронуты в ходе данного мероприятия». Сейчас работоспособность VIDA восстановлена.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку с помощью смены ip-адресов. Роскомнадзору приходится блокировать подсети. В результате пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к интернет-магазинам, музыкальному сервису Spotify, мессенджеру Viber.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о том, что блокировка подсетей Роскомнадзором привела к сбою работы банков, магазинов и других компаний в сфере услуг.

Кого блокирует Роскомнадзор