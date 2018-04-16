Роскомнадзор намерен заблокировать более 1 млн IP-адресов ради запрета Telegram

Роскомнадзор ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, заявил представитель ведомства Евгений Разумный / Ведомости

«Власти России начали блокировать Telegram» – такое уведомление разработчики Telegram разослали пользователям 16 апреля. Они также предупредили, что без VPN сервис может работать нестабильно. Роскомнадзор ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, заявил представитель ведомства. Решение о блокировке мессенджера, аудитория которого в России составляет 15 млн человек (по данным его основателя Павла Дурова), 13 апреля принял Таганский суд Москвы.

В течение дня 16 апреля в соцсетях распространились сообщения пользователей о блокировке Telegram на сетях всех мобильных операторов. Например, абоненты «Мегафона» отмечали блокировку в середине дня, но через несколько часов доступ восстановился без дополнительных настроек. По состоянию на 20.30 мск мессенджер работал без VPN-сервисов и прокси-серверов у корреспондентов «Ведомостей» – пользователей всех мобильных операторов, хотя на сетях «Вымпелкома» – с перебоями. Представители «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 отказались от комментариев.

Блокировка займет у операторов день-два, у мелких провайдеров – чуть больше, отмечает владелец OMMG Technology (платформа для мессенджеров) Сергей Кравцов. Однако максимум за сутки новые адреса и URL из реестра Роскомнадзора должны быть выгружены в оборудование оператора, рассказывает сотрудник одного из них, после чего должна произойти блокировка доступа к ним.

Операторы выгружают список IP-адресов и веб-ресурсов, в том числе запрещенных, из реестра Роскомнадзора постепенно, поэтому и блокировка не одномоментна, объясняет пресс-секретарь компании – разработчика решений в области кибербезопасности Vee Security Анна Просветова. Руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк отмечает, что Роскомнадзор продолжит пополнять список запрещенных адресов: по первому списку пользователи уже потеряли доступ к веб-версии telegram.org, а теперь ведомство будет выискивать обходные пути и для приложения. Операторы обязаны блокировать только заведомо известные IP-адреса и веб-ресурсы и, если мессенджер будет массово их менять, он сможет продержаться довольно долго, рассуждает технический специалист одного из провайдеров.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Ведомостям»: «Идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время. Ожидаем, что к исходу суток это даст результат».

Стратегию постоянной смены IP-адресов уже использовал другой запрещенный мессенджер – Zello. Команда сервиса использовала особенности облачных платформ (например, сервис Amazon Web Services), которые дают доступ к большому числу IP-адресов, затрудняя блокировку приложения, рассказывал «Ведомостям» сооснователь Zello Алексей Гаврилов. Роскомнадзору потребовался целый год и угрозы заблокировать миллионы IP-адресов Amazon, чтобы этот способ перестал работать и службе удалось ограничить доступ к Zello в России. Но блокировка серверов Amazon может привести к временным перебоям в работе огромного количества сервисов, к которым у властей никаких претензий нет, отмечает директор по облачным сервисам компании «Битрикс24» Александр Демидов.

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