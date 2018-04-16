В погоне за Telegram Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon

Евгений Разумный / Ведомости

Идет «борьба снаряда и брони», заявил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров: ведомство выявляет IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокирует их.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, но почти весь день мессенджер продолжал работать, хотя на сетях некоторых операторов с перебоями, фиксировали корреспонденты «Ведомостей» на своих гаджетах.

Сперва Telegram использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, говорит Жаров, но Роскомнадзор отправил их на блокировку. Потом, продолжает он, мессенджер перешел на подсети Amazon – это около 600 000 IР, и они также отправлены на блокировку. Вечером 16 апреля, на момент публикации, Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (их около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время, продолжает Жаров. К исходу суток это даст результат, ожидает он.

«Мы постоянно мониторим ситуацию. Возможности две: блокировка или Telegram выполнит требование закона и представит ФСБ ключи», – заключает глава Роскомнадзора.

Блокировка Роскомнадзором серверов Amazon может привести к временным перебоям в работе огромного количества сервисов, говорил ранее «Ведомостям» директор по облачным сервисам копании «Битрикс24» Александр Демидов. Сооснователь Zello Алексей Гаврилов (Роскомнадзор также грозил заблокировать адреса Amazon, где скрывался от блокировок этот мессенджер) в разговоре с «Ведомостями» сравнивал блокировку миллионов IP-адресов Amazon для ограничения доступа к сервису с использованием атомной бомбы против забастовки дальнобойщиков.

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