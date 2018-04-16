Дуров перечислил последствия блокировки Telegram в России
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Основатель Telegram Павел Дуров назвал решение о блокировке мессенджера на территории России антиконституционным и пообещал продолжить отстаивать право российских пользователей на тайну переписки. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «В контакте».
Без использования VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировки операторов, Telegram может быть временами недоступен, предупредил Дуров. Число пользователей Telegram в России составляет 15 млн человек, пишет он, уточняя, что качество их жизни может ухудшиться.
При этом террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, опасается Дуров. «Так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN», - написал он.
Дуров предупредил, что при переходе на другие мессенджеры снизится уровень национальной безопасности России. «Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», - написал Дуров.
В Twitter Дуров написал, что страны с авторитарным режимом, например Россия, блокируют Telegram из-за ключей шифрования, но «более расслаблены», когда дело касается других зашифрованных мессенджеров.
В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор добавил Telegram в список заблокированных ресурсов и разослал операторам связи информацию о необходимости ограничить доступ к сервису. Решение о блокировке принял 13 апреля Таганский районный суд Москвы. Такой иск Роскомнадзор подал после того, как мессенджер проиграл суд о передаче ФСБ ключей для декодирования сообщений пользователей.
ФСБ потребовала от Telegram ключи летом 2017 г. Telegram требования не выполнил. Из-за этого мировой суд в Москве в октябре оштрафовал компанию на 800 000 руб. Telegram пытался признать запрос ФСБ недействующим через Верховный суд. Но 20 марта Верховный суд иск мессенджера отклонил. А 4 апреля истек двухнедельный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на передачу ФСБ ключей шифрования.
Мессенджер может обжаловать решение в Мосгорсуде в течение месяца.