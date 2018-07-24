Технологии

Новости

Минкомсвязи оценило траты интернет-компаний на закон Яровой

Затраты интернет-компаний на исполнение закона Яровой о хранении разговоров и трафика пользователей могут оказаться меньше, чем предполагалось ранее, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минкомсвязи. Для компаний с 500 000 активных пользователей они могут составить около 20 млн руб., следует из проекта приказа министерства о требованиях к оборудованию и программно-техническим средствам для реализации закона.

Например, Rambler Group может потратить на исполнение закона около 11 млн руб. единоразово и еще около 1,4 млн руб. ежегодно. В эту сумму войдут расходы на увеличение серверного парка, коммутаторы, программно-технические средства и разработку софта. Как отмечает газета, расчеты основаны в том числе на данных разработчика решений систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс».

Документ Минкомсвязи направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития. Эксперты рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве сочли проект Минкомсвязи противоречащим действующему законодательству, указывает «Коммерсантъ». В проекте приказа говорится о программно-технических средствах, которые по сути являются теми же самыми СОРМ, однако закон запрещает неуполномоченным юрлицам использовать специальные технические средства, заключили эксперты.

В июне 2017 г. Mail.ru Group оценивала разовые капитальные расходы на закон Яровой в $1,2–2 млрд и дополнительные ежегодные операционные расходы в $80–100 млн. Даже по расценкам «Норси-транса» для компании такого уровня разовые траты составят почти 1 млрд руб., считает ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. Эксперт указывает, что для Rambler Group расходы будут ниже из-за меньшего количества пользователей. Но в целом оценки Минкомсвязи по затратам онлайн-сервисов на исполнение закона занижены, уверен Казарян.

Согласно правительственному постановлению от 28 июня мессенджеры, социальные сети и другие онлайн-сервисы должны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другие данные пользователей в течение полугода и предоставлять их по требованию спецслужб.