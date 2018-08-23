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Apple удалила из App Store принадлежащее Facebook приложение за сбор данных

Apple удалила из App Store принадлежащее Facebook приложение Onavo, которое используется для защиты трафика с помощью подключения к VPN-сети. Об этом сообщает Financial Times. Американская корпорация объяснила это решение тем, что программа соцсети нарушает правила конфиденциальности данных пользователей.

«Мы прилагаем усилия, чтобы защитить конфиденциальность пользователей и обеспечить безопасность данных в экосистеме Apple», – заявил CNBC представитель Apple. Он добавил, что компания в последней версии прописала, что приложения не должны собирать сведения о том, какие еще программы установлены на устройстве пользователя, информацию для целей аналитики и рекламы/маркетинга, а также обязаны информировать, какие именно данные пользователей будут собираться и для чего.

По данным The Wall Street Journal, Apple сообщила Facebook о нарушениях приложения на прошлой неделе. Компания предложила соцсети самостоятельно убрать приложение из App Store.

Facebook купила израильскую компанию Onavo в 2013 г. Соцсеть Марка Цукерберга заинтересовало разрабатывавшееся ею бесплатное VPN-приложение, позволявшее защитить информацию о посещаемых сайтах и передаваемые по сети данные пользователей. При этом социальная сеть предпочитала не информировать пользователей Onavo, что это владеет сервисом, и собирала через него некоторые данные с их устройств.

В июне представители Facebook заверяли американский конгресс, что не используют данные Onavo «для продвижения продуктов Facebook» или для сбора информации о физических лицах. В то же время соцсеть признавала, что собирает с помощью приложения общие сведения о пользователях, в том числе какие приложения и как они используют. Компания объясняла сбор информации стремлением улучить собственные продукты.

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