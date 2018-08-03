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Роскомнадзор запросил у Facebook данные о соглашениях с производителями смартфонов

Роскомнадзор запросил у социальной сети Facebook информацию о соглашениях с производителями электронных устройств, которые могут позволять им получать доступ к данным пользователей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства. В частности, регулятор интересуют соглашения соцсети с Apple, Samsung и Microsoft.

Письмо временно исполняющего обязанности начальника управления Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных Альфии Гафуровой было направлено в компанию Марка Цукерберга после обращения Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Организация требовала проверить Facebook «на предмет утечки данных россиян».

Письмо Роскомнадзора к социальной сети связано с расследованием The New York Times, которое газета опубликовала в начале июня. В нем указывалось, что Facebook передавала доступ к персональным данным своих пользователей 60 производителям смартфонов с 2008 г. При этом пользователи не давали соответствующего разрешения на передачу информации о себе.

Facebook и Apple на запросы газеты не ответили, Samsung отказался от комментариев.

Издание напоминает, что Роскомнадзор и раньше интересовался хранением данных на Facebook. В сентябре 2017 г. глава ведомства Александр Жаров предупредил соцсеть о том, что она будет заблокирована, если в 2018 г. не выполнит требования закона о хранении персональных данных в России.

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