Статья опубликована в № 4623 от 03.08.2018 под заголовком: Компания недели: Facebook
И целого мира мало: Facebook не хватает пользователей для роста
Почему соцсеть разочаровала инвесторов
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Последние несколько лет консерваторы и скептики ворчали, что Facebook с его капитализацией в сотни миллиардов долларов – это следующий пузырь доткомов, который вот-вот лопнет. Но акции социальной сети скептиков не слушали и упорно росли в цене – с 2012 г. они подорожали на порядок. Даже после многочисленных неприятностей, накрывших социальную сеть в последние полтора года, – скандала с возможным русским вмешательством в выборы президента США, расследованием ФБР, публичным допросом в конгрессе США, украденными данными миллионов пользователей – ее акции хотя и проседали, но быстро восстанавливались.
Казалось, что капитализация Facebook просто пуленепробиваемая.
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