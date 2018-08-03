И целого мира мало: Facebook не хватает пользователей для роста

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Последние несколько лет консерваторы и скептики ворчали, что Facebook с его капитализацией в сотни миллиардов долларов – это следующий пузырь доткомов, который вот-вот лопнет. Но акции социальной сети скептиков не слушали и упорно росли в цене – с 2012 г. они подорожали на порядок. Даже после многочисленных неприятностей, накрывших социальную сеть в последние полтора года, – скандала с возможным русским вмешательством в выборы президента США, расследованием ФБР, публичным допросом в конгрессе США, украденными данными миллионов пользователей – ее акции хотя и проседали, но быстро восстанавливались.

Казалось, что капитализация Facebook просто пуленепробиваемая.