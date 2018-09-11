В работе «Мегафона» произошел сбой

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«Интерфакс» узнал о планах Собянина провести инаугурацию в Зарядье

Церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы состоится 18 сентября в концертном зале парка «Зарядье», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Инаугурация запланирована на полдень», — уточнил он.

По результатам обработки всех протоколов на выборах мэра Москвы 9 сентября Собянин набрал 70,17%, то есть 1 582 762 голоса. Это на 389 584 голоса больше, чем на выборах в 2013 г.: тогда он набрал 1 193 178 голосов.

Официально итоги голосования Мосгоризбирком утвердит на заседании 12 сентября. После этого на заседании городской избирательной комиссии Собянин будет зарегистрирован избранным мэром Москвы. В день инаугурации Собянин подпишет указ о вступлении в должность, а также объявит об отставке правительства Москвы, которое продолжит исполнять полномочия до формирования нового состава.

В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября. Торжественная церемония инаугурации прошла 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации присутствовали президент Владимир Путин, патриарх Кирилл, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, члены правительства Москвы, депутаты Госдумы и Мосгордумы, а также представители федеральных органов власти. На церемонии Собянин поблагодарил Путина за поддержку. По его словам, в Москве удалось провести открытые и честные выборы. «Мы вместе с вами организовали честные, открытые и конкурентные выборы», — говорил Собянин.

В день инаугурации политик Алексей Навальный, набравший на выборах 27,24% голосов, подал заявление в Мосгорсуд и еще 951 иск в районные суды с требованием отменить результатов голосования на отдельных участках и приостановить инаугурацию Собянина. В удовлетворении исков было отказано.

На церемонии Путин заявил, что протестное голосование было направлено не против Собянина, а против чиновничьего произвола. «Уверен, никто не голосовал против Собянина. Чего против него голосовать? Он, кроме хорошего, ничего не сделал, особенно за короткий период своей работы. Но протестное голосование было. Почему? Вот из-за этого чиновничьего подчас произвола», — объяснял глава государства. По мнению Путина, Собянин «напрочь лишен и всякого чванства, и зазнайства». Он назвал его деловым, добросовестным и очень порядочным человеком.

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