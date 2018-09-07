«Мегафон» прикрыл правительство грудью
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Абонентам «Мегафона» показали рекламу кэшбэка сервиса BeSmarty поверх сайта правительства. Всплывающее окно рекламы дважды появилось у корреспондента «Ведомостей», абонента «Мегафона», когда он заходил на сайт правительства www.government.ru с мобильного телефона. На первом рекламном баннере BeSmarty изображена девушка в очках, одетая в черную жилетку на голое тело, на втором – девушка в белом нижнем белье, чулках и пиджаке. На обоих баннерах написан слоган: «Она любит умных. А ты?» (см. скриншоты). При нажатии на баннер открывается сайт promfvas.ru, где описывается сервис BeSmarty и где можно оформить подписку на него. Этот сайт, как следует из данных сервиса Whois, принадлежит «Мегафону».
Реклама BeSmarty на сайте правительства стала сюрпризом для чиновников. «Появление этой рекламы не связано с действиями администраторов сайта government.ru. Департамент правительственной информации направил запрос в Минсвязи, насколько правомочно размещение подобной рекламы», – сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Минсвязи оценит ситуацию после получения данных об этой рекламе от оператора, сказал заместитель министра связи Алексей Волин.
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