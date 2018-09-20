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Минсвязи предложило обязать ставить российские антивирусы на ввозимые компьютеры

Минкомсвязи предлагает законодательно обязать устанавливать отечественные антивирусы на все ввозимые в Россию и создаваемые на ее территории персональные компьютеры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на внесенный в правительство паспорт нацпроекта «Цифровая экономика».

По данным издания, нововведение предлагается ввести с 1 августа 2020 г. В отзыве Минэкономразвития, который был направлен в Минкомсвязи и аппарат правительства 11 сентября, говорится, что норму следует обосновать «целью обеспечения национальной безопасности». Это позволит обосновать отступление от принципов ВТО.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, нормы ВТО позволяют вводить такие меры «в целях обеспечения национальной безопасности». «Учитывая активное развитие информационных технологий, такие представляются обоснованными», — подчеркнули в ведомстве. Минкомсвязи не ответило на запрос.

В июле «Коммерсантъ» сообщал, что ФАС внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2018-2019 гг., в которой предлагается обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на устройства российские аналоги браузеров, приложений и программных продуктов. Требование должно быть утверждено законопроектом в апреле 2019 г.

В марте Минкомсвязи опубликовало проект приказа, в котором говорилось, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифирования, сертифицированного ФСБ. Это потребовало бы перевода пользователей на новые сим-карты. Операторы оценили затраты на исполнение мер в 5 млрд руб.. Также они указали, что реализация приказа потребует регулярной замены сим-карт у абонентов.

RNS в начале сентября сообщало, что Минсвязи остановило разработку приказа.